В отопительный сезон для защиты энергообъектов будут закупать дополнительное ПВО

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Для отопительного сезона Кабинет министров, областные администрации и энергетические компании будут закупать дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру от атак РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Провел Ставку. Много деталей по подготовке к отопительному сезону. Первое – контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", – рассказал руководитель государства.

Во-вторых, на Ставке обсудили потребности ПВО – Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Рустему Умерову скоординировать чиновников, обладминистрации и энергокомпании для покупки дополнительных систем малой и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей беспилотников.

"Приоритет – сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение", – отметил президент.

В-третьих, на заседании докладывали насчет добычи и поставки энергоресурсов и генерации электричества.

"Важные результаты есть у команд Нафтогаза и Укрэнерго. Спасибо. Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа", – добавил Зеленский.

Также, отметил он, на Ставке был "значительный компонент" насчет Воздушных сил ВСУ: "Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами".

Кроме этого, президент сообщил, что власти готовят проведение технологической Ставки с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.

Зеленский анонсировал увеличение производства отечественных средств поражения и отметил, что качество украинских дальнобойных ударов "должно ощутимо вырасти".