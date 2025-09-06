Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": є влучання, виникли пожежі – фото, відео

Увечері в суботу окупанти спрямували на обласний центр сім ударних дронів

Наслідки атаки

Увечері в суботу, 6 вересня, росіяни вдарили по Запоріжжю ударними безпілотниками, є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 19:35 очільник ОВА повідомив про влучання дрона та пожежу.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, будинок та підприємство.

За словами Федорова, росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше сім БпЛА. У місті сталося кілька пожеж.

Глава ОВА додав, що у результаті обстрілу дістала поранень жінка. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджено шість багатоповерхових та чотири приватних будинки. У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі – покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

Після оголошення "відбою" районні адміністрації проведуть обстеження, щоб зафіксувати всі пошкодження.

ОНОВЛЕНО О 20:50. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що співробітники врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми.

Частково зруйновано житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 квадратних метрів. Уламками пошкоджено сусідні споруди.

