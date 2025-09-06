Россияне атаковали Запорожье "шахедами": есть попадания, возникли пожары – фото, видео
Последствия атаки (Фото: Запорожская ОГА)

Вечером в субботу, 6 сентября, россияне ударили по Запорожью ударными беспилотниками, есть повреждения и возникли пожары. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 19:35 глава ОВА сообщил о попадании дрона и пожаре.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены детский сад, дом и предприятие.

По словам Федорова, россияне направили на Запорожье по меньшей мере семь БпЛА. В городе произошло несколько пожаров.

Глава ОВА добавил, что в результате обстрела получила ранения женщина. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Россияне атаковали Запорожье "шахедами": есть попадания, возникли пожары – фото, видео
Фото: Запорожская ОВА
