Россияне атаковали Запорожье "шахедами": есть попадания, возникли пожары – фото, видео
Вечером в субботу, 6 сентября, россияне ударили по Запорожью ударными беспилотниками, есть повреждения и возникли пожары. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 19:35 глава ОВА сообщил о попадании дрона и пожаре.
Впоследствии он уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены детский сад, дом и предприятие.
По словам Федорова, россияне направили на Запорожье по меньшей мере семь БпЛА. В городе произошло несколько пожаров.
Глава ОВА добавил, что в результате обстрела получила ранения женщина. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.
- Днем в четверг, 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив четырех человек.
