Сирський: Росія планує наступати на Запорізькому та Покровському напрямках

Однак за словами головнокомандувача ЗСУ, Росія не обмежується лише двома напрямками

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Росія концентрує сили на Покровському та Запорізькому напрямках, щоб розпочати активні наступальні дії. Наразі ситуація на фронті дійсно складна, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз Росія проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.

"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", – пояснив головнокомандувач.

Сирський зазначив, що на Запорізькому напрямку наразі тривають дії невисокої інтенсивності.

"Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна (російського диктатора Володимира - ред.), окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", – додав він.

Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив, що мета росіян прорив української оборони і просування вглиб території.

"Їхня ціль, звісно – вся область", – додав він.

Сирський також підкреслив, що Росія не обмежується лише двома напрямками.

"Імовірно, ще буде Новопавлівський напрямок. І активно ведуться дії на Лиманському напрямку – там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", – зазначив головнокомандувач.