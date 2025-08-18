Сирський: Росія планує наступати на Запорізькому та Покровському напрямках
Росія концентрує сили на Покровському та Запорізькому напрямках, щоб розпочати активні наступальні дії. Наразі ситуація на фронті дійсно складна, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, зараз Росія проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.
"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", – пояснив головнокомандувач.
Сирський зазначив, що на Запорізькому напрямку наразі тривають дії невисокої інтенсивності.
"Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна (російського диктатора Володимира - ред.), окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", – додав він.
Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.
Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив, що мета росіян прорив української оборони і просування вглиб території.
"Їхня ціль, звісно – вся область", – додав він.
Сирський також підкреслив, що Росія не обмежується лише двома напрямками.
"Імовірно, ще буде Новопавлівський напрямок. І активно ведуться дії на Лиманському напрямку – там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", – зазначив головнокомандувач.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- 16 серпня 93 бригада "Холодний Яр" показала кадри зачистки околиць Добропілля.
