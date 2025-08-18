Сырский: Россия планирует наступать на Запорожском и Покровском направлениях
Россия концентрирует силы на Покровском и Запорожском направлениях, чтобы начать активные наступательные действия. Сейчас ситуация на фронте действительно сложная, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью РБК-Украина.
По его словам, сейчас Россия проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.
"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", – пояснил главнокомандующий.
Сырский отметил, что на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности.
"Но реализуя цели и указания Путина (российского диктатора Владимир - ред.), оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", – добавил он.
Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.
Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил, что цель россиян прорыв украинской обороны и продвижение вглубь территории.
"Их цель, конечно – вся область", – добавил он.
Сырский также подчеркнул, что Россия не ограничивается только двумя направлениями.
"Вероятно, еще будет Новопавловское направление. И активно ведутся действия на Лиманском направлении – там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", – отметил главнокомандующий.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают меры,чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об укреплении всех направлений в Донецкой области.
- 16 августа 93 бригада "Холодный Яр" показала кадры зачистки окрестностей Доброполья.
