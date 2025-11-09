"Местные называют это человеческим сафари". Анджелина Джоли рассказала о поездке в Украину

Голливудская актриса поделилась, что был момент, когда у нее над головой пролетел вражеский беспилотник – и в целом угроза была постоянной

Анджелина Джоли и украинские пограничники (Фото: ГПСУ)

Голливудская актриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли впервые поделилась впечатлениями от визита в Украину – уже второго за полномасштабную войну. О поездке она написала в Instagram.

Джоли сообщила, что посетила Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, которые живут на прифронтовой территории.

"Угроза дронов была постоянной, тяжелой. Слышен тихий гул в небе. Местные жители называют это "человеческим сафари", когда дроны постоянно используются для отслеживания, охоты и терроризирования людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон", – поделилась Джоли.

Она подчеркнула, что была в защитном снаряжении, и для нее это было всего несколько дней, тогда как местные семьи живут в таких условиях постоянно.

"Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроившись на то, что жизнь будет продолжаться. Было трудно, но вдохновляюще наблюдать за этим. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой – и о более глубоком страхе быть забытыми миром", – отметила голливудская актриса.

Она добавила, что ей "трудно понять", как в мире с таким сильным дипломатическим потенциалом гражданское население в Украине, Судане, Газе, Йемене, Конго и многих других местах страдает ежедневно.

"Будто те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить всех гражданских лиц одинаково", – написала она и выразила восхищение мужеством ряда местных волонтерских организаций.