Оккупантам могли сыграть на руку проблемы с укреплениями у украинских сил, а также равнинная территория, говорят в Альянсе

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В НАТО связывают определенные успехи российских войск в восточной части Запорожской области, в Днепропетровской, на юге Донецкой области и на Купянском направлении среди прочего с недостатком укреплений у украинских войск. Об этом сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает корреспондентка LIGA.net.

"Эти успехи, вероятно, объясняются открытой местностью, недостатком укреплений и растянутостью украинских сил", – прокомментировал он.

По его словам, Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для оккупантов.

Украинские силы в ответ строят новые оборонительные линии и переходят к стратегии активной обороны.

Россия сохраняет более высокую численность сил. Снижение уровня потерь, вероятно, связано с изменением тактики: теперь они используют меньшие группы, передвигающиеся на мотоциклах и квадроциклах для поиска слабых мест в украинской обороне. Также это может быть следствием исчерпания запасов танков советской эпохи.

Россия, вероятно, продолжит стратегию медленных достижений несмотря на высокие потери, добавил чиновник НАТО.