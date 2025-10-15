В НАТО связывают успехи РФ под Запорожьем и на Днепропетровщине с нехваткой укреплений ВСУ
В НАТО связывают определенные успехи российских войск в восточной части Запорожской области, в Днепропетровской, на юге Донецкой области и на Купянском направлении среди прочего с недостатком укреплений у украинских войск. Об этом сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает корреспондентка LIGA.net.
"Эти успехи, вероятно, объясняются открытой местностью, недостатком укреплений и растянутостью украинских сил", – прокомментировал он.
По его словам, Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для оккупантов.
Украинские силы в ответ строят новые оборонительные линии и переходят к стратегии активной обороны.
Россия сохраняет более высокую численность сил. Снижение уровня потерь, вероятно, связано с изменением тактики: теперь они используют меньшие группы, передвигающиеся на мотоциклах и квадроциклах для поиска слабых мест в украинской обороне. Также это может быть следствием исчерпания запасов танков советской эпохи.
Россия, вероятно, продолжит стратегию медленных достижений несмотря на высокие потери, добавил чиновник НАТО.
- В августе Сырский сообщил, что россияне перебрасывают свои части с Сумского на Запорожское направление, планируя начать активные наступательные действия.
- Если россияне полностью захватят Каменское и Плавни, они фактически получат выход к окрестностям Запорожья.
