В Силах обороны рассказали о тактике россиян в Днепропетровской области

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россияне заходят в украинские населенные пункты малыми пехотными группами, накапливают и объединяют силы, а затем пытаются захватить местность. Так было и в двух селах Днепропетровской области, рассказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Именно такая история у нас была в этих двух поселках Днепропетровской области (Запорожском и Новогеоргиевке), куда зашли несколько таких малых групп. И там уже с ними возник контактный огневой бой", – рассказал он.

По словам Трегубова, малые пехотные группы россиян насчитывают по пять человек. Они пытаются именно незаметно проникать на территории, а не уничтожать опорные пункты Сил обороны, как делали это раньше. Объединившись за спинами украинских защитников в большую группу, враг пытается продвигаться дальше.

На Новопавловском и Покровском направлениях было сосредоточено "очень много россиян" с самого начала, отметил спикер ОСУВ "Днепр". По состоянию на сейчас нового скопления вражеских сил для наступления на Днепропетровскую область не наблюдается.