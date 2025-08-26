Генштаб опроверг данные об оккупации двух сел в Днепропетровской области

Украинский военный (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Информация об оккупации россиянами двух населенных пунктов в Днепропетровской области не соответствует действительности. Об этом сообщили Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Военные, комментируя ситуацию на границе Донецкой и Днепропетровской областей, заявили, что Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на усилия оккупантов, которые пытаются захватить этот населенный пункт.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где украинские защитники наносят оккупантам значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии LIGA.net подтвердил, что оккупанты зашли в эти населенные пункты.

"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши сражаются, чтобы удержать позиции", – добавил он.

26 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Противник осуществляет свое давление со стороны Зеленого Поля и села Темировка.

Запорожское и Новогеоргиевка находятся на границе трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Карта: DeepState

