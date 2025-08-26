Генштаб спростував дані про окупацію двох сіл у Дніпропетровській області

Український військовий (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Інформація про окупацію росіянами двох населених пунктів у Дніпропетровській області не відповідає дійсності. Про це повідомили Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" та Генеральний штаб Збройних Сил України.

Військові, коментуючи ситуацію на межі Донецької та Дніпропетровської областей, заявили, що Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке, попри зусилля окупантів, які намагаються захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де українські захисники завдають окупантам значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі LIGA.net підтвердив, що окупанти зайшли в ці населені пункти.

"Так, росіяни зайшли й намагаються закріпитися. Наші б'ються, щоб утримати позиції", – додав він.

26 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами сіл Запорізьке й Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Противник здійснює свій тиск зі сторони Зеленого Поля і села Темирівка.

Запорізьке й Новогеоргіївка знаходяться на межі трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState