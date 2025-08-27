У Силах оборони розповіли про тактику росіян на Дніпропетровщині

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіяни заходять в українські населені пункти малими піхотними групами, накопичують та об'єднують сили, а потім намагаються захопити місцевість. Так було й у двох селах Дніпропетровської області, розповів в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Саме така історія у нас була в цих двох селищах Дніпропетровської області (Запорізькому й Новогеоргіївці), куди зайшли декілька таких малих груп. І там вже з ними виник контактний вогневий бій", – розповів він.

За словами Трегубова, малі піхотні групи росіян нараховують по п'ять осіб. Вони намагаються саме непомітно проникати на території, а не знищувати опорні пункти Сил оборони, як робили це раніше. Об'єднавшись за спинами українських оборонців у велику групу, ворог намагається просуватися далі.

На Новопавлівському та Покровському напрямках було зосереджено "дуже багато росіян" від самого початку, зазначив речник ОСУВ "Дніпро". Станом на зараз нового скупчення ворожих сил задля наступу на Дніпропетровську область не спостерігається.