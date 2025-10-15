У НАТО пов'язують успіхи Росії під Запоріжжям і на Дніпропетровщині із браком укріплень ЗСУ

Окупантам могли зіграти на руку проблеми з укріпленнями в українських силах, а також рівнинна територія, кажуть в Альянсі

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У НАТО пов’язують певні успіхи російських військ у східній частині Запорізької області, на Дніпропетровщині, південній Донеччині та на Куп'янському напрямку, серед іншого, із браком укріплень в українських військ. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ці успіхи, ймовірно, пояснюються відкритою місцевістю, браком укріплень та розтягнутістю українських сил", – прокоментував він.

За його словами, Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним напрямком для окупантів.

Українські сили у відповідь будують нові оборонні лінії та переходять до стратегії активної оборони.

Росія зберігає вищу чисельність сил. Зниження рівня втрат, ймовірно, пов'язане зі зміною тактики: тепер вони використовують менші групи, що пересуваються на мотоциклах та квадроциклах для пошуку слабких місць в українській обороні. Також це може бути наслідком вичерпання запасів танків радянської епохи.

Росія, ймовірно, продовжить стратегію повільних здобутків попри високі втрати, додав високопосадовець НАТО.