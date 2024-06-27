Міноборони: Майже 2,5 млн українців оновили свої дані, понад 1,8 млн зробили це через Резерв+
Станом на 27 червня 2 млн 430 000 українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів, серед них 1 млн 852 000 – через застосунок Резерв+. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
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Лазуткін наголосив – українці надають перевагу електронному застосунку.
За його словами, процес мобілізації став інтенсивним, і це дозволить з часом замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.
"Процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації", – додав Лазуткін.
26 червня комунікаційниця Міноборони Катерина Чубук заявила, що у застосунку Резерв+ деякі користувачі вимушені періодично авторизуватися заново – застосунок сам виходить з акаунта. Щоб цього не було, треба заходити у застосунок хоча б раз на тиждень.
- 18 червня у Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних – це зрівняло дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.
- Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.
- 26 червня у Міноборони цифровізували паперові бронювання й тепер актуальний статус у застосунку "Резерв+" відображається у 340 000 громадян.
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