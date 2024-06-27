Міноборони: Майже 2,5 млн українців оновили свої дані, понад 1,8 млн зробили це через Резерв+

Ілюстративне фото: Depositphotos

Станом на 27 червня 2 млн 430 000 українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів, серед них 1 млн 852 000 – через застосунок Резерв+. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Лазуткін наголосив – українці надають перевагу електронному застосунку.

За його словами, процес мобілізації став інтенсивним, і це дозволить з часом замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

"Процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації", – додав Лазуткін.

26 червня комунікаційниця Міноборони Катерина Чубук заявила, що у застосунку Резерв+ деякі користувачі вимушені періодично авторизуватися заново – застосунок сам виходить з акаунта. Щоб цього не було, треба заходити у застосунок хоча б раз на тиждень.

Читайте також: Штрихкод у військових документах можна зчитати лише у ТЦК, а QR-код будь-чим – Веніславський