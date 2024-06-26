Резерв+ сам розлогінює користувача, якщо той не заходить до нього впродовж тижня – Міноборони
У застосунку "Резерв+" деякі користувачі вимушені періодично авторизуватися заново – застосунок сам виходить з акаунту. Щоб цього не було, треба заходити у застосунок хоча б раз на тиждень, пояснила у коментарі LIGA.net комунікаційниця Міністерства оборони Катерина Чубук.
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За її словами, застосунок може сам вийти з акаунту користувача, оскільки це є однією з вимог безпеки.
"Якщо користувач не заходить до Резерв+ впродовж тижня, тоді застосунок його розлогує", – зазначила Чубук.
Після цього користувачу треба заново авторизуватися у застосунку за допомогою Банк-ID (як у державному застосунку Дія).
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- 18 червня у Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних – це зрівняло дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.
- Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.
- 26 червня у Міноборони цифровізували паперові бронювання й тепер актуальний статус у застосунку "Резерв+" відображається у 340 000 громадян.
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