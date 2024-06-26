Резерв+ сам розлогінює користувача, якщо той не заходить до нього впродовж тижня – Міноборони

Комунікаційниця Катерина Чубук пояснила, що це одна з вимог безпеки

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У застосунку "Резерв+" деякі користувачі вимушені періодично авторизуватися заново – застосунок сам виходить з акаунту. Щоб цього не було, треба заходити у застосунок хоча б раз на тиждень, пояснила у коментарі LIGA.net комунікаційниця Міністерства оборони Катерина Чубук.

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За її словами, застосунок може сам вийти з акаунту користувача, оскільки це є однією з вимог безпеки.

"Якщо користувач не заходить до Резерв+ впродовж тижня, тоді застосунок його розлогує", – зазначила Чубук.

Після цього користувачу треба заново авторизуватися у застосунку за допомогою Банк-ID (як у державному застосунку Дія).

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