Резерв+ сам разлогинивает пользователя, если тот не заходит в течение недели – Минобороны

Коммуникатор Екатерина Чубук объяснила, что это одно из требований безопасности

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении "Резерв+" некоторые пользователи вынуждены периодически авторизоваться заново – приложение само выходит из аккаунта. Чтобы этого не было, нужно заходить в приложение хотя бы раз в неделю, пояснила в комментарии коммуникатор Министерства обороны Екатерина Чубук.

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По ее словам, приложение может само выйти из аккаунта пользователя, поскольку это является одним из требований безопасности.

"Если пользователь не заходит в Резерв+ в течение недели, тогда приложение его разлогинивает", – отметила Чубук.

После этого пользователю нужно заново авторизоваться в приложении с помощью Банк-ID (как в государственном приложении Дия).

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18 июня у Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных – это сравнило данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

26 июня в Минобороны цифровизировали бумажные бронирования и теперь актуальный статус в приложении "Резерв+" отражается у 340 000 граждан.

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