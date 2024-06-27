У Міноборони заявили: Процес мобілізації інтенсивний, ситуація краща, ніж у березні та лютому

У Міноборони не можуть називати цифри, але запевнили – динаміка позитивна

Ілюстративне зображення: Depositphotos

У Міністерстві оборони зазначають позитивну динаміку в темпах мобілізації в Україні, стверджують: ситуація краща, ніж у березні та лютому. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Лазуткін зазначив, що зараз зросла кількість осіб, які мобілізуються, й процес набув інакшої інтенсивності.

"Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", – сказав він.

За словами спікера, в Міноборони розуміють: для того щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися у війську, потрібен деякий час.

"Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим", – підсумував Лазуткін.

22 червня 2024 року заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що до Резерв+ буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг і навчання для військовозобов'язаних.

25 червня Лазуткін заявив, що серед чоловіків, які оновили військово-облікові дані з 18 травня, 1,1 млн осіб придатні до призову під час мобілізації.

Читайте також: Демобілізацію можуть розглянути в Раді до кінця літа, але є нюанси