В Минобороны заявили: Мобилизация интенсивная, ситуация лучше, чем в марте и феврале

В Минобороны не могут называть цифры, но заверили – динамика положительная

Иллюстративное изображение: Depositphotos

В Министерстве обороны отмечают положительную динамику в темпах мобилизации в Украине, утверждают – ситуация лучше, чем в марте и феврале. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Лазуткин отметил, что сейчас возросло количество людей, которые мобилизуются и процесс приобрел иную интенсивность.

"Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", – сказал он.

По словам спикера, в Минобороны понимают, что чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время.

"Нужно пройти обучение, ВВК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", – подытожил Лазуткин.

22 июня 2024 года заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в Резерв+ будет добавлена возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, а также введен онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

25 июня Лазуткин заявил, что среди мужчин, которые обновили военно-учетные данные с 18 мая, 1,1 млн человек пригодны к призыву по мобилизации.

Читайте также: Демобилизацию могут рассмотреть в Раде до конца лета, но есть нюансы