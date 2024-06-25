1,1 млн мужчин, обновивших данные с 18 мая, пригодны к призыву – Минобороны
Среди мужчин, обновивших военно-учетные данные с 18 мая, 1,1 млн человек пригодны к призыву по мобилизации. Об этом в эфире Армия TV сообщил спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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"Это важная информация, потому что много забронированных, много имеющих право на отсрочку. То есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", – сказал он.
Всего в мобильном приложении "Резерв+" данные обновили уже около 2,3 млн украинцев, добавил Лазуткин.
Он объяснил, что это важно, поскольку в перспективе речь идет об улучшении военного учета.
- 22 июня 2024 года заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в Резерв+ будет добавлена возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, а также введен онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.
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