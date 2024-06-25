1,1 млн чоловіків, які оновили дані з 18 травня, є придатними до призову – Міноборони

Загалом у мобільному застосунку "Резерв+" дані оновили вже близько 2,3 млн українців

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед чоловіків, які оновили військово-облікові дані з 18 травня, 1,1 млн осіб придатні до призову під час мобілізації. Про це в ефірі Армія TV повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто 1,1 млн можуть бути мобілізованими та, відповідно, стати до лав Сил оборони", – сказав він.

Загалом у мобільному застосунку "Резерв+" дані оновили вже близько 2,3 млн українців, додав Лазуткін.

Він пояснив, що це важливо, оскільки у перспективі йдеться про поліпшення військового обліку.

22 червня 2024 року заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що до Резерв+ буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг і навчання для військовозобов'язаних.

Читайте також: Демобілізацію можуть розглянути в Раді до кінця літа, але є нюанси