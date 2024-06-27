Минобороны: Почти 2,5 млн украинцев обновили свои данные, более 1,8 млн – через Резерв+

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По состоянию на 27 июня 2 млн 430 000 украинцев обновили свои данные военнообязанных, призывников и резервистов, среди них 1 млн 852 000 – через приложение Резерв+. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Лазуткин отметил – украинцы предпочитают электронное приложение.

По его словам, процесс мобилизации стал интенсивным, и это позволит со временем заменить на фронте тех из военных, которые истощены и нуждаются в ротации.

"Процесс идет, и мы можем рассчитывать, что эти люди помогут защищать Родину, это очень важно. Потому что мы знаем, что на передовой непростая ситуация, многие военнослужащие истощены и нуждаются в ротации", – добавил Лазуткин.

26 июня коммуникационница Минобороны Екатерина Чубук заявила, что в приложении Резерв+ некоторые пользователи вынуждены периодически авторизоваться заново – приложение само выходит из аккаунта. Чтобы этого не было, нужно заходить в приложение хотя бы раз в неделю.

18 июня у Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных – это сравнило данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных .

26 июня в Минобороны цифровизировали бумажные бронирования и теперь актуальный статус в приложении "Резерв+" отражается у 340 000 граждан.

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