Зеленский и Сырский в День Конституции: Самая главная обязанность – защищать Украину

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в День Конституции 28 июня напомнили украинцам, что защита страны является их ключевой обязанностью.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Первое слово первой статьи нашей Конституции – "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во время войны на первый план выходит ключевой долг", – заявил Зеленский.

Он добавил, что 17-я статья Конституции – защита Украины является "важнейшей функцией государства и делом всего украинского народа".

"Соблюдая права – должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны", – написал главком Сырский.

Ваша конституция является первым материалом с словом "Украина."



And from the first minutes of war, millions of people demonstrated that Ukraine was their top priority.



Everyone who thought, first and foremost, not themselves. Who understands that in times of war, a… pic.twitter.com/IbC8jmZm0d