Зеленский и Сырский в День Конституции: Самая главная обязанность – защищать Украину
Фото: ЕРА/Filip Singer

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в День Конституции 28 июня напомнили украинцам, что защита страны является их ключевой обязанностью.

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"Первое слово первой статьи нашей Конституции – "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во время войны на первый план выходит ключевой долг", – заявил Зеленский.

Он добавил, что 17-я статья Конституции – защита Украины является "важнейшей функцией государства и делом всего украинского народа".

"Соблюдая права – должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны", – написал главком Сырский.

  • По состоянию на 27 июня 2 млн 430 000 украинцев обновили свои данные военнообязанных, призывников и резервистов, среди них 1 млн 852 000 – через приложение "Резерв+".

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