Президентка Словенії прибула до України: відвідала Бучу та зустрілася з Зеленським

Перебуваючи у Бучі, Наташа Пірс Мусар заявила, що була "глибоко зворушена трагічними історіями її жителів"

Фото: ОП

Зранку 28 червня до Києва з візитом прибула президентка Словенії Наташа Пірс Мусар. Вона вже зустрілася з українським колегою Володимиром Зеленським – разом лідери вшанували пам'ять полеглих воїнів біля Стіни пам’яті.

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Пізніше Наташа Пірс Мусар відвідала Бучу та поставила свічку біля пам’ятника загиблим під час російських звірств. Вона заявила, що була "глибоко зворушена трагічними історіями жителів Бучі".

Раніше словенське видання RTV SLO писало, що президенти мають підписати двосторонню безпекову угоду. Офіційно про це не говорили.

Фото: ОП

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, а представник уряду наголосив, що РФ продовжує і зараз розкрадати українське зерно.

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