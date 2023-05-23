Словенія визнала Голодомор геноцидом українців і нагадала: Росія і зараз краде зерно

Парламент Словенії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, а представник уряду наголосив, що РФ продовжує і зараз розкрадати українське зерно. Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Словенії за ухвалення відповідної декларації.

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Як передає видання 24ur, представники всіх фракцій, за винятком лівих, під час дискусії перед голосуванням зійшлися на думці, що ухваленням декларації парламент Словенії чітко висловить солідарність з українським народом і допоможе інформувати широку громадськість про цей злочин.

Держсекретар Міністерства закордонних справ Словенії Самуель Жбогар заявив, що уряд підтримує декларацію: "Уряд приєднується до засудження трагедії, яка стала причиною страждань та загибелі мільйонів українців та мешканців інших радянських республік".

Водночас він зазначив, що Росія, як і раніше, розкрадає запаси українського зерна і обмежує його експорт до країн, які його потребують.

Зеленський подякував парламентарям Словенії та заявив, що "міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, продовжує зміцнюватися".



"Разом до правди, а отже, і відповідальності!" – додав він.

15 грудня Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії, Франції.

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