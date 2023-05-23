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Словенія визнала Голодомор геноцидом українців і нагадала: Росія і зараз краде зерно

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 21:56
Словенія визнала Голодомор геноцидом українців і нагадала: Росія і зараз краде зерно - Фото
Пам'ятник Голодомору (Фото: пресслужба президента)

Парламент Словенії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, а представник уряду наголосив, що РФ продовжує і зараз розкрадати українське зерно. Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Словенії за ухвалення відповідної декларації.

Як передає видання 24ur, представники всіх фракцій, за винятком лівих, під час дискусії перед голосуванням зійшлися на думці, що ухваленням декларації парламент Словенії чітко висловить солідарність з українським народом і допоможе інформувати широку громадськість про цей злочин.

Держсекретар Міністерства закордонних справ Словенії Самуель Жбогар заявив, що уряд підтримує декларацію: "Уряд приєднується до засудження трагедії, яка стала причиною страждань та загибелі мільйонів українців та мешканців інших радянських республік".

Водночас він зазначив, що Росія, як і раніше, розкрадає запаси українського зерна і обмежує його експорт до країн, які його потребують.

Зеленський подякував парламентарям Словенії та заявив, що "міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, продовжує зміцнюватися".

"Разом до правди, а отже, і відповідальності!" – додав він.

  • 15 грудня Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
  • Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії, Франції.
Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийсловеніягеноцидголодомор
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