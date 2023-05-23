UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Словения признала Голодомор геноцидом украинцев и напомнила: Россия и сейчас ворует зерно

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 21:56
Словения признала Голодомор геноцидом украинцев и напомнила: Россия и сейчас ворует зерно - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

Парламент Словении признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а представитель правительства подчеркнул, что РФ продолжает и сейчас разворовывать украинское зерно. Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Словении за принятие соответствующей декларации.

Как передает издание 24ur, представители всех фракций, за исключением левых, во время дискуссии перед голосованием сошлись во мнении, что принятием декларации парламент Словении четко выразит солидарность с украинским народом и поможет информировать широкую общественность об этом преступлении.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Словении Самуэль Жбогар заявил, что правительство поддерживает декларацию: "Правительство присоединяется к осуждению трагедии, ставшей причиной страданий и гибели миллионов украинцев и жителей других советских республик".

При этом он отметил, что Россия по-прежнему разворовывает запасы украинского зерна и ограничивает его экспорт в страны, которые в нем нуждаются.

Зеленский поблагодарил парламентариев Словении и заявил, что "международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться".

"Вместе к правде, а значит, и ответственности!" – добавил он.

  • 15 декабря Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
  • После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии, Франции.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
голодоморсловенияВладимир Зеленскийгеноцид
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 