Словения признала Голодомор геноцидом украинцев и напомнила: Россия и сейчас ворует зерно

Парламент Словении признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а представитель правительства подчеркнул, что РФ продолжает и сейчас разворовывать украинское зерно. Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Словении за принятие соответствующей декларации.

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Как передает издание 24ur, представители всех фракций, за исключением левых, во время дискуссии перед голосованием сошлись во мнении, что принятием декларации парламент Словении четко выразит солидарность с украинским народом и поможет информировать широкую общественность об этом преступлении.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Словении Самуэль Жбогар заявил, что правительство поддерживает декларацию: "Правительство присоединяется к осуждению трагедии, ставшей причиной страданий и гибели миллионов украинцев и жителей других советских республик".

При этом он отметил, что Россия по-прежнему разворовывает запасы украинского зерна и ограничивает его экспорт в страны, которые в нем нуждаются.

Зеленский поблагодарил парламентариев Словении и заявил, что "международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться".



"Вместе к правде, а значит, и ответственности!" – добавил он.

15 декабря Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии, Франции.

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