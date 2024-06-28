Президент Словении прибыла в Украину: посетила Бучу и встретилась с Зеленским
Утром 28 июня в Киев с визитом прибыла президент Словении Наташа Пирс Мусар. Она уже встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским – вместе лидеры почтили память павших воинов у Стены памяти.
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Позже Наташа Пирс Мусар посетила Бучу и поставила свечу у памятника погибшим во время российских зверств. Она заявила, что была "глубоко тронута трагическими историями жителей Бучи".
Ранее словенское издание RTV SLO писало, что президенты должны подписать двустороннее соглашение о безопасности. Официально об этом не говорили.
- 23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а представитель правительства подчеркнул, что РФ продолжает и сейчас разворовывать украинское зерно.
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