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Словения решила присоединиться к совместным закупкам боеприпасов для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 22:28
Словения решила присоединиться к совместным закупкам боеприпасов для Украины - Фото
Украинский военный со снарядами калибра 155 мм (Фото - EPA)

Словения примет участие в совместном заказе боеприпасов для Украины. Об этом сообщает RTV Slovenija.

По данным издания, в правительстве Словении ознакомились с планом совестной закупки боеприпасов для ВСУ, и министр обороны Марьян Шарец подпишет соответствующее проектное соглашение.

В Минобороны Словении отметили, что подписание проектного соглашения не повлечет за собой финансовых обязательств для страны, поскольку оно лишь закладывает основу для дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, Словения присоединится к совместному заказу боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому на данный момент присоединились 23 страны ЕС и Норвегия.

  • 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. По заявленному плану, страны Евросоюза должны объединиться и помочь доставить Украине 1 млн снарядов в течение года. 
  • 12 апреля польское агентство PAP сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.
  • 19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поссорились" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.

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Оксана Житнюк
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