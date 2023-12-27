Стандарт НАТО. Камышин: В 2024 планируем серийное производство снарядов калибра 155 мм

В этом производстве Украина зависит от партнеров из-за поставок дефицитных порохов

Снаряды 155-мм на заводе Rheinmetall (Иллюстративное фото: EPA)

Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания. Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин, передает Укринформ.

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"Украина начала разрабатывать снаряды 155 калибра. У нас уже есть опытные образцы, с которыми мы проходим испытания. В следующем году планируем начать их серийное производство", – заявил министр.

По его словам, налаживание производства этих снарядов зависит от партнеров, в первую очередь – от поставщиков порохов стандарта НАТО, которые не производятся в Украине.

"Часть элементов мы освоили. Но, к сожалению, в этом калибре мы зависим от поставок дефицитных порохов, которых никогда Украина не производила", – пояснил чиновник.

17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники сократили поставки Украине снарядов калибра 155 мм из-за войны в Израиле.

7 декабря украинская делегация на Конференции оборонных индустрий в Вашингтоне достигла договоренности с американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов калибра 155 мм.

22 декабря Камышин сообщил, что Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей.

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