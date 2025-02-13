Зеленский: У нас есть контакты со спецпосланником Трампа Виткоффом, будут еще встречи

В то же время анонсировал встречу и со спецпредставителем Келлогом

Стив Виткофф (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у его команды есть контакты со спецпосланником лидера США Стивом Виткоффом, и анонсировал новые встречи. Об этом глава государства сообщил во время пресс-подхода на Хмельницкой атомной станции.

Он напомнил, что с Виткоффом встретился председатель Офиса президента Андрей Ермак. Это произошло 29 января 2025 года в честь 80-й годовщины освобождения Аушвиц-Биркенау в Польше.

Также Зеленский сообщил, что в четверг, 13 февраля, должен пройти телефонный звонок между руководителями дипломатии Украины и США Андреем Сибигой и Марком Рубио.

А уже 14 февраля на Мюнхенской конференции состоятся встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, советником по вопросам нацбезопасности Майком Волтцем, спецпредставителем Китом Келлогом и Рубио.

Кроме того, президент Украины анонсировал встречу с большой двухпартийной группой конгрессменов США.