Зеленский: У нас есть контакты со спецпосланником Трампа Виткоффом, будут еще встречи
Президент Владимир Зеленский сообщил, что у его команды есть контакты со спецпосланником лидера США Стивом Виткоффом, и анонсировал новые встречи. Об этом глава государства сообщил во время пресс-подхода на Хмельницкой атомной станции.
Он напомнил, что с Виткоффом встретился председатель Офиса президента Андрей Ермак. Это произошло 29 января 2025 года в честь 80-й годовщины освобождения Аушвиц-Биркенау в Польше.
Также Зеленский сообщил, что в четверг, 13 февраля, должен пройти телефонный звонок между руководителями дипломатии Украины и США Андреем Сибигой и Марком Рубио.
А уже 14 февраля на Мюнхенской конференции состоятся встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, советником по вопросам нацбезопасности Майком Волтцем, спецпредставителем Китом Келлогом и Рубио.
Кроме того, президент Украины анонсировал встречу с большой двухпартийной группой конгрессменов США.
- Вечером 11 февраля в Москву прилетел спецпосланник Трампа Виткофф и между США и Россией произошел обмен заключенными. Виткофф – миллиардер и друг Трампа, которого он назначил спецпосланником по Ближнему Востоку. В то же время, уже тогда издание NYT сообщило, что президент США тайно уполномочил бизнесмена заниматься вопросом войны России против Украины.
- 12 февраля, после разговора с диктатором Путиным, Трамп сообщил, что в переговорную группу между Россией и США войдет Виткофф, но в то же время в нее не включили спецпосланника Келлога, которого с самого начала назначили заботиться о вопросах Украины и РФ.
- Ведущий Fox News утверждал, что во время визита в Москву Виткофф мог иметь более трехчасового разговора с российским диктатором Путиным.