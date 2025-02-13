Зеленський: У нас є контакти зі спецпосланцем Трампа Віткоффом, будуть ще зустрічі

Стів Віткофф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у його команди є контакти зі спецпосланцем лідера США Стівом Віткоффом, й анонсував нові зустрічі. Про це глава держави повідомив під час преспідходу на Хмельницькій атомній станції.

Він нагадав, що з Віткоффом мав зустріч голова Офісу президента Андрій Єрмак. Це відбулося 29 січня 2025 року під час вшанування 80-ї річниці звільнення Аушвіц-Біркенау в Польщі.

Також Зеленський повідомив, що у четвер, 13 лютого, має відбутися телефонний дзвінок між очільниками дипломатії України і США Андрієм Сибігою та Марком Рубіо.

А вже 14 лютого на Мюнхенській конференції мають відбутися зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, радником з питань нацбезпеки Майком Волтцем, спецпредставником Кітом Келлогом та Рубіо.

Окрім цього, президент України анонсував зустріч з великою двопартійною групою конгресменів США.