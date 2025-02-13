Зеленський: У нас є контакти зі спецпосланцем Трампа Віткоффом, будуть ще зустрічі
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у його команди є контакти зі спецпосланцем лідера США Стівом Віткоффом, й анонсував нові зустрічі. Про це глава держави повідомив під час преспідходу на Хмельницькій атомній станції.
Він нагадав, що з Віткоффом мав зустріч голова Офісу президента Андрій Єрмак. Це відбулося 29 січня 2025 року під час вшанування 80-ї річниці звільнення Аушвіц-Біркенау в Польщі.
Також Зеленський повідомив, що у четвер, 13 лютого, має відбутися телефонний дзвінок між очільниками дипломатії України і США Андрієм Сибігою та Марком Рубіо.
А вже 14 лютого на Мюнхенській конференції мають відбутися зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, радником з питань нацбезпеки Майком Волтцем, спецпредставником Кітом Келлогом та Рубіо.
Окрім цього, президент України анонсував зустріч з великою двопартійною групою конгресменів США.
- Увечері 11 лютого до Москви прилетів спецпосланець Трампа Віткофф і між США та Росією відбувся обмін в'язнями. Віткофф – мільярдер та друг Трампа, котрого він призначив спецпосланцем з питань Близького Сходу. Водночас вже тоді видання NYT повідомило, що президент США таємно уповноважив бізнесмена займатися питанням війни Росії проти України.
- 12 лютого після розмови з диктатором Путіним Трамп повідомив, що до перемовної групи між Росією та США увійде Віткофф, але водночас туди не включили спецпосланця Келлога, якого з самого початку призначили опікуватися питанням України та РФ.
- Ведучий Fox News стверджував, що під час візиту до Москви Віткофф міг мати понад тригодинну розмову з російським диктатором Путіним.