Було швидше та більше: у Міноборони розповіли, як змінилось постачання зброї Штатів за PURL

Гаврилюк зазначив. що за програмою PDA Україна отримувала американську підтримку "ритмічно й у більших обсягах"

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

У межах місії PURL Україна отримує озброєння США повільніше та у менших обсягах, аніж коли воно надавалося напряму з американських запасів за програмою PDA. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу", – розповів посадовець.

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

Генерал-лейтенант зазначив, що "що більше ланок у ланцюгу, то більше часу втрачається".

Також Гаврилюк підтвердив, що перші постачання за PURL вже прибули до України.

Раніше, 18 вересня, про це з посиланням на неназваного представника НАТО повідомляло Суспільне.