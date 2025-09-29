Було швидше та більше: у Міноборони розповіли, як змінилось постачання зброї Штатів за PURL
У межах місії PURL Україна отримує озброєння США повільніше та у менших обсягах, аніж коли воно надавалося напряму з американських запасів за програмою PDA. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у інтерв'ю українській службі британського BBC News.
"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу", – розповів посадовець.
Генерал-лейтенант зазначив, що "що більше ланок у ланцюгу, то більше часу втрачається".
Також Гаврилюк підтвердив, що перші постачання за PURL вже прибули до України.
Раніше, 18 вересня, про це з посиланням на неназваного представника НАТО повідомляло Суспільне.
- PDA (Presidential drawdown authority) – програма військової допомоги, за якою підтримка надається безпосередньо зі складів Пентагону за розпорядженням президента США. Це одна програм, у межах якої Штати виділяли допомогу Україні за часів адміністрації Байдена. Залишки за програмою PDA продовжили надавати вже за Трампа.
- PURL – програма, за якою союзники по НАТО закуповують зброю США для України. Механізм стартував на початку серпня й уже залучив $2 млрд коштів партнерів. Президент Зеленський повідомляв, що у перших пакетах допомоги за PURL будуть ракети для Patriot та HIMARS і що Київ розраховує на те, що партнери надаватимуть на цю програму щонайменше $1 млрд щомісяця.
