Более половины членов НАТО уже присоединились к финансированию PURL – Рютте

Первые пакеты в рамках PURL профинансировали шесть союзников, заявил генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом на брифинге в штаб-квартире Альянса сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондентка LIGA.net.

По словам чиновника, более половины союзников НАТО уже участвуют в инициативе "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), "обеспечивая этот решающий поток поддержки".

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Рютте отметил, что первые пакеты в рамках инициативы профинансировали шесть союзников.

"А сегодня мы слышали от одного союзника за другим о новых вкладах", – добавил он.

По состоянию на середину октября более половины членов НАТО присоединились к PURL, уточнил Рютте.

СПРАВКА PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО. PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.