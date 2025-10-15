Более половины членов НАТО уже присоединились к финансированию PURL – Рютте
Более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом на брифинге в штаб-квартире Альянса сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондентка LIGA.net.
По словам чиновника, более половины союзников НАТО уже участвуют в инициативе "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), "обеспечивая этот решающий поток поддержки".
Рютте отметил, что первые пакеты в рамках инициативы профинансировали шесть союзников.
"А сегодня мы слышали от одного союзника за другим о новых вкладах", – добавил он.
По состоянию на середину октября более половины членов НАТО присоединились к PURL, уточнил Рютте.
СПРАВКАPURL – это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.
- 30 сентября Зеленский заявлял, что США согласовывают пятый и шестой оружейные пакеты в рамках инициативы PURL.
- Ранее он сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.
