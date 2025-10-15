Еще шесть стран присоединились к финансированию PURL – Шмыгаль

Министр обороны назвал новые страны, которые присоединились к программе PURL

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Швеция, Латвия, Эстония, Дания, Норвегия и Словения присоединились к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Благодарен странам, которые решили присоединиться к инициативе", – сообщил он.

Шмыгаль отметил, что эта инициатива позволяет Украине закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга по итогам "Рамштейна" в штаб-квартире Альянса сообщил, что более половины союзников НАТО уже участвуют в инициативе "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), "обеспечивая этот решающий поток поддержки".

Рютте отметил, что первые пакеты в рамках инициативы профинансировало шесть союзников.

По состоянию на середину октября более половины членов НАТО присоединились к PURL, уточнил Рютте.

Справка PURL – это начатая США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки вооружения американского производства.



Справка PURL – это начатая США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки вооружения американского производства.

Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенного Украиной и согласованного с США и НАТО.