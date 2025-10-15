Еще шесть стран присоединились к финансированию PURL – Шмыгаль
Швеция, Латвия, Эстония, Дания, Норвегия и Словения присоединились к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
"Благодарен странам, которые решили присоединиться к инициативе", – сообщил он.
Шмыгаль отметил, что эта инициатива позволяет Украине закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга по итогам "Рамштейна" в штаб-квартире Альянса сообщил, что более половины союзников НАТО уже участвуют в инициативе "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), "обеспечивая этот решающий поток поддержки".
Рютте отметил, что первые пакеты в рамках инициативы профинансировало шесть союзников.
По состоянию на середину октября более половины членов НАТО присоединились к PURL, уточнил Рютте.
Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенного Украиной и согласованного с США и НАТО.
- 18 сентября сообщалось, что Украина получила первую военную помощь, приобретенную у США странами-членами НАТО по программе PURL.
- 30 сентября Зеленский заявлял, что США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в рамках инициативы PURL.
- Ранее он сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.
