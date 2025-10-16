Politico: У НАТО тиснуть на країни, які не приєдналися до закупівлі зброї США для України

Денис Шмигаль та Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Більшість країн-членів НАТО долучились до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України, однак ті держави, які не приєдналися, зіткнулися з тиском. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати $2 млрд у межах чотирьох окремих пакетів PURL. А напередодні Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія, серед інших, були готові завершити узгодження п'ятого пакета, повідомили журналістам три дипломати НАТО.

Однак ця підтримка, що наростає, також ставить тих, хто ще не зробив свого внеску, наприклад, Велику Британію та Францію, у вкрай скрутне становище.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що загалом 20 союзників НАТО вже пообіцяли приєднатись до PURL. Однак зараз "існують очікування, що розподіл тягаря має бути справедливим, і ті, хто ще не взяв на себе зобов'язань, повинні це зробити", додав він.

Йонсон акцентував, що покладатися виключно на нинішні країни-донори для отримання додаткових коштів "неможливо в довгостроковій перспективі".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що "справедливий розподіл тягаря – це те, чого ми всі чекали". Він додав, що "допомога Україні сьогодні – це гарантія безпеки також і для нас".

Міністр оборони Денис Шмигаль попередив, що потреби Києва в межах PURL "наступного року коливаються у $12-20 млрд".

Один із дипломатів Альянсу заявив, що PURL "буде стійким лише в тому випадку, якщо країни справді підтримають". Він закликав членів Альянсу підкріпити свої слова справами.

Цей тиск вже впливає, пише медіа. Іспанія, яка викликала обурення союзників, відмовившись підтримати збільшення витрат НАТО на саміті лідерів у червні, наразі залишила можливість приєднатися до PURL.

Для деяких країн, таких як Британія, проблема може полягати в коштах, вважає Ед Арнольд, старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, враховуючи її значну військову допомогу Україні.

Для інших країн, таких як Франція, на його думку, це, ймовірно, політична проблема, враховуючи історичне небажання країни витрачати гроші на американську техніку.

Робляться спроби розв'язати цю проблему шляхом спрямування конфіскованих російських активів на реалізацію програми постачання зброї. Цей підхід підтримують такі союзники, як Британія, Естонія та Швеція. Наразі країни Європейського Союзу обговорюють використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні у розмірі 140 млрд євро – це питання мають розглянути на саміті лідерів ЄС наступного тижня.

PURL означає пряме вилучення зброї з американських арсеналів та використання європейських коштів для її заміни, сказав один з представників оборонного відомства США, а також укладання контрактів на постачання іншої зброї та обладнання на пізніші терміни.