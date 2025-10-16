Politico: В НАТО давят на страны, которые не присоединились к закупке оружия США для ВСУ

Партнеры Украины настаивают на справедливом распределении бремени по взносам в инициативу PURL

Денис Шмыгаль и Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Большинство стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, однако те государства, которые не присоединились, столкнулись с давлением. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали предоставить $2 млрд в рамках четырех отдельных пакетов PURL. А накануне Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, были готовы завершить согласование пятого пакета, сообщили журналистам три дипломата НАТО.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Однако эта нарастающая поддержка также ставит тех, кто еще не внес свой вклад, например, Великобританию и Францию, в крайне затруднительное положение.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в целом 20 союзников НАТО уже пообещали присоединиться к PURL. Однако сейчас "существуют ожидания, что распределение бремени должно быть справедливым, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать", добавил он.

Йонсон акцентировал, что полагаться исключительно на нынешние страны-доноры для получения дополнительных средств "невозможно в долгосрочной перспективе".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что "справедливое распределение бремени – это то, чего мы все ждали". Он добавил, что "помощь Украине сегодня – это гарантия безопасности также и для нас".

Министр обороны Денис Шмыгаль предупредил, что потребности Киева в рамках PURL "в следующем году колеблются в $12-20 млрд".

Один из дипломатов Альянса заявил, что PURL "будет устойчивым только в том случае, если страны действительно поддержат". Он призвал членов Альянса подкрепить свои слова делами.

Это давление уже влияет, пишет медиа. Испания, которая вызвала возмущение союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, пока оставила возможность присоединиться к PURL.

Для некоторых стран, таких как Великобритания, проблема может заключаться в средствах, считает Эд Арнольд, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, учитывая ее значительную военную помощь Украине.

Для других стран, таких как Франция, по его мнению, это, вероятно, политическая проблема, учитывая историческое нежелание страны тратить деньги на американскую технику.

Предпринимаются попытки решить эту проблему путем направления конфискованных российских активов на реализацию программы поставок оружия. Такой подход поддерживают такие союзники, как Великобритания, Эстония и Швеция. Сейчас страны Европейского Союза обсуждают использование российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро – этот вопрос должны рассмотреть на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

PURL означает прямое изъятие оружия из американских арсеналов и использование европейских средств для его замены, сказал один из представителей оборонного ведомства США, а также заключение контрактов на поставку другого оружия и оборудования на более поздние сроки.