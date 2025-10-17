"Змінить правила гри". У Зеленського розповіли про Tomahawk і плани на зустріч з Трампом

Україні потрібні Tomahawk для ураження заводів з виробництва безпілотників і ракет у глибині російської території, пояснив Єрмак

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі призведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському медіа Axios.

Ключовим питанням, яке Зеленський хоче обговорити з Трампом, є розширення переліку систем озброєння, які Вашингтон погодиться продати Києву – і на першому місці у списку побажань України є далекобійні ракети Tomahawk, передає ресурс.

За словами Єрмака, Київ усе ще чекає на рішення щодо таких ракет і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".

Глава ОП наголосив, що Україні потрібні Tomahawk для ураження заводів з виробництва дронів і ракет у глибині території Росії.

Однак чиновник також сказав, що Україна хоче отримати декілька інших систем озброєння, для яких потрібно схвалення Вашингтону.

"Нам потрібне політичне рішення США, що ми зможемо купувати будь-яке необхідне нам озброєння без будь-яких обмежень", – пояснив Єрмак.