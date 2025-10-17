"Змінить правила гри". У Зеленського розповіли про Tomahawk і плани на зустріч з Трампом
Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі призведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському медіа Axios.

Ключовим питанням, яке Зеленський хоче обговорити з Трампом, є розширення переліку систем озброєння, які Вашингтон погодиться продати Києву – і на першому місці у списку побажань України є далекобійні ракети Tomahawk, передає ресурс.

За словами Єрмака, Київ усе ще чекає на рішення щодо таких ракет і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".

Глава ОП наголосив, що Україні потрібні Tomahawk для ураження заводів з виробництва дронів і ракет у глибині території Росії.

Однак чиновник також сказав, що Україна хоче отримати декілька інших систем озброєння, для яких потрібно схвалення Вашингтону.

"Нам потрібне політичне рішення США, що ми зможемо купувати будь-яке необхідне нам озброєння без будь-яких обмежень", – пояснив Єрмак.

  • 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто російський диктатор Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
  • 16 жовтня Зеленський, після нового дзвінка Трампа й Путіна, пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні Tomahawk.
  • Тим часом президент США розповів, що під час розмови російському диктатору не сподобалась ідея передання Tomahawk Україні. Водночас Трамп заявив, що Америці також потрібні ці ракети.
Володимир ЗеленськийАндрій Єрмаквійськова допомогадональд трампtomahawk