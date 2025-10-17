"Змінить правила гри". У Зеленського розповіли про Tomahawk і плани на зустріч з Трампом
Президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі призведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському медіа Axios.
Ключовим питанням, яке Зеленський хоче обговорити з Трампом, є розширення переліку систем озброєння, які Вашингтон погодиться продати Києву – і на першому місці у списку побажань України є далекобійні ракети Tomahawk, передає ресурс.
За словами Єрмака, Київ усе ще чекає на рішення щодо таких ракет і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".
Глава ОП наголосив, що Україні потрібні Tomahawk для ураження заводів з виробництва дронів і ракет у глибині території Росії.
Однак чиновник також сказав, що Україна хоче отримати декілька інших систем озброєння, для яких потрібно схвалення Вашингтону.
"Нам потрібне політичне рішення США, що ми зможемо купувати будь-яке необхідне нам озброєння без будь-яких обмежень", – пояснив Єрмак.
- 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто російський диктатор Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
- 16 жовтня Зеленський, після нового дзвінка Трампа й Путіна, пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні Tomahawk.
- Тим часом президент США розповів, що під час розмови російському диктатору не сподобалась ідея передання Tomahawk Україні. Водночас Трамп заявив, що Америці також потрібні ці ракети.
Коментарі (0)