Украине нужны гарантии США, поскольку только у Трампа есть диалог с Россией – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности от Соединенных Штатов, поскольку только у них есть контакт с Россией. Об этом глава государства рассказал во время брифинга после переговоров в Белом доме.
Зеленский назвал хорошим тот факт, что они с американским президентом Дональдом Трампом обсуждали гарантии безопасности во время встречи и что США не выступают против этой темы.
"Мы говорили [с Трампом] об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов, поскольку только США сейчас могут говорить с Россией. Только у президента Трампа есть диалог с Россией. И это очень важно. Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я опасаюсь и моя страна опасается, что даже после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы [диктатор РФ] Путин не вернулся к нам с новой агрессией", – пояснил руководитель Украины.
Он также сообщил, что страны Европы "почти готовы" в отношении гарантий безопасности для Украины: "Оно на бумаге уже готово относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны".
Президент рассказал, что одной из тем его звонка с европейскими партнерами после встречи с Трампом были гарантии безопасности, а также стороны обсудили вопросы противовоздушной обороны и механизма PURL по закупке американского оружия для Украины.
На этом же брифинге Зеленский поддержал позицию своего американского коллеги Трампа о прекращении войны в соответствии с нынешней ситуацией, но подчеркнул, что вопрос в Путине.
Зеленский подтвердил, что они с главой США обсуждали вопрос поставки Tomahawk. По словам президента, Трамп отметил, что Штатам также нужны эти дальнобойные ракеты. Однако глава Украины подчеркнул, что "никто не отменял эту тему".
- По данным собеседников Axios, президент США сообщил своему украинскому коллеге, что он не намерен предоставлять Киеву Tomahawk, по крайней мере, на данный момент.
