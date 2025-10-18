Украине нужны гарантии США, поскольку только у Трампа есть диалог с Россией – Зеленский

Глава государства отметил необходимость в гарантиях даже после прекращения огня, чтобы Путин не вернулся с новой агрессией

Владимир Зеленский (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности от Соединенных Штатов, поскольку только у них есть контакт с Россией. Об этом глава государства рассказал во время брифинга после переговоров в Белом доме.

Зеленский назвал хорошим тот факт, что они с американским президентом Дональдом Трампом обсуждали гарантии безопасности во время встречи и что США не выступают против этой темы.

Читайте также Сапоги солдат НАТО и аналог Статьи 5: о каких гарантиях безопасности говорят в Европе

"Мы говорили [с Трампом] об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов, поскольку только США сейчас могут говорить с Россией. Только у президента Трампа есть диалог с Россией. И это очень важно. Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я опасаюсь и моя страна опасается, что даже после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы [диктатор РФ] Путин не вернулся к нам с новой агрессией", – пояснил руководитель Украины.

Он также сообщил, что страны Европы "почти готовы" в отношении гарантий безопасности для Украины: "Оно на бумаге уже готово относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны".

Президент рассказал, что одной из тем его звонка с европейскими партнерами после встречи с Трампом были гарантии безопасности, а также стороны обсудили вопросы противовоздушной обороны и механизма PURL по закупке американского оружия для Украины.