Мерц заявив, що Україні потрібен мирний план після розмови з Зеленським та главами Європи

Після зустрічі Зеленського з Трампом європейські політики обговорили з президентом України подальші дії

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Україні потрібен мирний план. Таку думку він озвучив після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими партнерами за підсумками переговорів у Білому домі 17 жовтня. Слова політика передає німецький суспільний мовник Deutsche Welle з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штефана Корнеліуса.

Він повідомив, що під час розмови європейські керівники, включно з Мерцом, пообіцяли посилити підтримку України, щоб "спонукати Росію до серйозних переговорів".

Зокрема, планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій та залучити заморожені російські активи, передає DW.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру", – наводить слова Мерца Корнеліус.

Він зазначив, що після зустрічі президента України з главою США Дональдом Трампом глави європейських країн обговорили з Зеленським подальші дії й мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Інших подробиць щодо "мирного плану" для України медіа не наводить.

Раніше американський ресурс Axios з посиланням на співрозмовника, який брав участь у телефонній розмові лідерів, повідомляв, що під час розмови прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати зі США над розробкою мирного плану для України за зразком того, що глава Штатів зробив для врегулювання у секторі Гази.