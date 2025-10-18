Мерц заявил, что Украине нужен мирный план после звонка с Зеленским и главами Европы

После встречи Зеленского с Трампом европейские политики обсудили с президентом Украины дальнейшие действия

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украине нужен мирный план. Такое мнение он озвучил после звонка с президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими партнерами по итогам переговоров в Белом доме 17 октября. Слова политика передаёт немецкий общественный вещатель Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Он сообщил, что во время разговора европейские руководители, включая Мерца, пообещали усилить поддержку Украины, чтобы "побудить Россию к серьезным переговорам".

В частности, планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские активы, передает DW.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", – приводит слова Мерца Корнелиус.

Он отметил, что после встречи президента Украины с главой США, после встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом главы европейских стран обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.

Других подробностей относительно "мирного плана" для Украины медиа не приводит.

Ранее американский ресурс Axios со ссылкой на собеседника, участвовавшего в звонке лидеров, сообщал, что во время разговора премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил работать с США над разработкой мирного плана для Украины по образцу того, что глава Штатов сделал для урегулирования в секторе Газа.