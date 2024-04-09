Бронювання працівників цирку та медіа. LIGA.net дізналася, що думають нардепи

LIGA.net поспілкувалась із трьома нардепами про те, що вони думають щодо бронювання від мобілізації діячів культури

Верховна Рада (Фото: Telegram)

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації "Пересувний цирк України". LIGA.net дізналася, що про це думають українські народні депутати.

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Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував бронювання працівників сфери культури та заявив, що він ставиться до цього позитивно. Водночас він акцентував, що не вистачає пояснення від Мінкульту, чому під бронювання підпала ця організація сфери культури, а не інша.

"Йшлося про бронювання працівників закладів культури, серед яких були й працівники цього цирку. Загалом до бронювання культурних діячів ставлюся позитивно, бо деколи один тур опери може звернути увагу більшої кількості людей за кордоном, ніж офіційна дипломатія", – зазначив він.

Водночас нардеп зазначив, що варто розробити чіткі показники, які б давали тим чи іншим культурним діячам можливість претендувати на бронь: роль у культурній дипломатії, заходах для фронту тощо.

Він вважає, що система бронювання має бути прозорою та зрозумілою.

"До того ж мобільна, бо що було актуальне у 2022 році, за часів максимальної кількості добровольців і зараз – дві великі різниці", – додав він.

Нардеп від "слуг" Микита Потураєв повідомив, що вважає необхідним забронювати або надати відстрочку "не всім, а саме ключовим" працівникам медіа та виконавцям колективів, які відіграють важливу суспільну роль. На його думку, це стосується не тільки медіа, чи цирків, але також театрів та філармонічних оркестрів.

Він зауважив, що також треба забезпечити мінімально достатню кількість технічних фахівців, без яких медіа та колективи не зможуть працювати. Також Потураєв наголосив, варто усвідомлювати, що кількість таких людей є мізерною.

"За відомими мені розрахунками й 10 000 не набереться на всю країну. Тому мені здається, що наше спільне завдання – і політиків, і громадськості, і медіа – ці хвилі хейту приборкувати. Тим паче що підживлюються вони (а часто прямо ініціюються) з Москви", – наголосив нардеп.

Народна обраниця від Голосу Юлія Клименко також вважає, що бронювання має бути прозорим і справедливим за посадами, а не за організаціями чи грошима.

"Поточний закон дозволяє КМУ вводити своїм рішенням критерії бронювання і громадськість повинна контролювати таке бронювання, щоб не була ще одна корупційна схема", – акцентувала вона.