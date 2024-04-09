Бронирование работников цирка и медиа. LIGA.net узнала, что думают нардепы
8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины". LIGA.net узнала, что об этом думают украинские народные депутаты.
Председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал бронирование работников сферы культуры и заявил, что он относится к этому положительно. В то же время он акцентировал, что не хватает объяснения от Минкульта, почему под бронирование подпала эта организация сферы культуры, а не другая.
"Речь шла о бронировании работников учреждений культуры, среди которых были и работники этого цирка. В целом к бронированию культурных деятелей отношусь положительно, потому что порой один тур оперы может обратить внимание большего количества людей за рубежом, чем официальная дипломатия", – отметил он.
В то же время нардеп отметил, что следует разработать четкие показатели, которые бы давали тем или иным культурным деятелям возможность претендовать на бронь: роль в культурной дипломатии, мероприятиях для фронта и тому подобное.
Он считает, что система бронирования должна быть прозрачной и понятной.
"При том мобильная, потому что что было актуально в 2022 году, во времена максимального количества добровольцев и сейчас – две большие разницы", – добавил он.
Нардеп от "слуг" Никита Потураев сообщил, что считает необходимым забронировать, или предоставить отсрочку "не всем, а именно ключевым" работникам медиа и исполнителям коллективов, которые играют важную общественную роль. По его мнению, это касается не только медиа, или цирков, но также театров и филармонических оркестров.
Он отметил, что также надо обеспечить минимально достаточное количество технических специалистов, без которых медиа и коллективы не смогут работать. Также Потураев отметил, стоит осознавать, что количество таких людей является мизерным.
"По известным мне расчетам и 10 000 не наберется на всю страну. Поэтому мне кажется, что наша общая задача – и политиков, и общественности, и медиа – эти волны хейта укрощать. Тем более что подпитываются они (а часто прямо инициируются) из Москвы", – подчеркнул нардеп.
Народная избранница от Голоса Юлия Клименко также считает, что бронирование должно быть прозрачным и справедливым по должностям, а не по организациям или деньгам.
"Текущий закон позволяет КМУ вводить своим решением критерии бронирования и общественность должна контролировать такое бронирование, чтобы не была еще одна коррупционная схема", – акцентировала она.
- 9 апреля временный глава Министерства культуры Ростислав Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".