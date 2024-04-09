Бронирование работников цирка и медиа. LIGA.net узнала, что думают нардепы

LIGA.net пообщалась с тремя нардепами о том, что они думают о бронировании от мобилизации деятелей культуры

Верховная Рада (Фото: Telegram)

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины". LIGA.net узнала, что об этом думают украинские народные депутаты.

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Председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал бронирование работников сферы культуры и заявил, что он относится к этому положительно. В то же время он акцентировал, что не хватает объяснения от Минкульта, почему под бронирование подпала эта организация сферы культуры, а не другая.

"Речь шла о бронировании работников учреждений культуры, среди которых были и работники этого цирка. В целом к бронированию культурных деятелей отношусь положительно, потому что порой один тур оперы может обратить внимание большего количества людей за рубежом, чем официальная дипломатия", – отметил он.

В то же время нардеп отметил, что следует разработать четкие показатели, которые бы давали тем или иным культурным деятелям возможность претендовать на бронь: роль в культурной дипломатии, мероприятиях для фронта и тому подобное.

Он считает, что система бронирования должна быть прозрачной и понятной.

"При том мобильная, потому что что было актуально в 2022 году, во времена максимального количества добровольцев и сейчас – две большие разницы", – добавил он.

Нардеп от "слуг" Никита Потураев сообщил, что считает необходимым забронировать, или предоставить отсрочку "не всем, а именно ключевым" работникам медиа и исполнителям коллективов, которые играют важную общественную роль. По его мнению, это касается не только медиа, или цирков, но также театров и филармонических оркестров.

Он отметил, что также надо обеспечить минимально достаточное количество технических специалистов, без которых медиа и коллективы не смогут работать. Также Потураев отметил, стоит осознавать, что количество таких людей является мизерным.

"По известным мне расчетам и 10 000 не наберется на всю страну. Поэтому мне кажется, что наша общая задача – и политиков, и общественности, и медиа – эти волны хейта укрощать. Тем более что подпитываются они (а часто прямо инициируются) из Москвы", – подчеркнул нардеп.

Народная избранница от Голоса Юлия Клименко также считает, что бронирование должно быть прозрачным и справедливым по должностям, а не по организациям или деньгам.

"Текущий закон позволяет КМУ вводить своим решением критерии бронирования и общественность должна контролировать такое бронирование, чтобы не была еще одна коррупционная схема", – акцентировала она.