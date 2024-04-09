Працівників цирку та медіа забронюють від мобілізації. У Мінкульті роз'яснили ситуацію

Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників цирку та медіа є неповагою до людей цієї сфери

Ростислав Карандєєв (Фото: Facebook)

Тимчасовий глава Міністерства культури Ростислав Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

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Напередодні міністерство додало до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, "Пересувний цирк України".

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк опублікував копію відповідного документа.

Скриншот (Ярослав Железняк/Telegram)

Скриншот (Ярослав Железняк/Telegram)

Того ж дня соцмережами поширилась критика такого наказу.

Карандєєв відреагував, зазначивши, що державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи" і є єдиним закладом, який проводить вистави у найвіддаленіших громадах, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

За його словами, "Дирекція пересувних циркових колективів України" подала на бронювання лише 14 людей, що становить менш ніж 10% від загальної кількості. Ще вісім працівників цього підприємства, додав глава Мінкульту, служать у ЗСУ.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа не змінювався – міністерство бронює працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива, зауважив Карандєєв.

Щодо бронювання від мобілізації працівників медіа, він заявив, що українські ЗМІ є "джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки України".

27 березня 2024 року член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив LIGA.net, що правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом.

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