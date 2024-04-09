Сотрудников цирка и медиа забронируют от мобилизации. В Минкульте разъяснили ситуацию

Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников цирка и медиа является неуважением к людям этой сферы

Ростислав Карандеев (Фото: Facebook)

Временный глава Министерства культуры Ростислав Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

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Накануне министерство добавило в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины".

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк опубликовал копию соответствующего документа.

Скриншот (Ярослав Железняк/Telegram)

Скриншот (Ярослав Железняк/Telegram)

В тот же день соцсетями распространилась критика такого указа.

Карандеев отреагировал, отметив, что государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" – "не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела" и является единственным заведением, которое проводит представления в самых отдаленных общинах, где люди нет возможности посещать культурные мероприятия.

По его словам, "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" подала на бронирование только 14 человек, что составляет менее 10% от общего количества. Еще восемь работников этого предприятия, добавил глава Минкульта, служат в ВСУ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения установленный правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа не изменялся – министерство бронирует работников театров, музыкальных заведений, без которых цирков работа этих заведений невозможна, отметил Карандеев.

Относительно бронирования от мобилизации работников медиа он заявил, что украинские СМИ являются "источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины".

27 марта 2024 года член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил LIGA.net, что правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом.

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