Кабмин призвали предоставить бронь всем спасателям и пожарным – петиция набрала голоса

За четыре дня петицию поддержали более 30 000 украинцев из 25 000 необходимых для рассмотрения правительством

Спастель разбирается с последствиями российского удара по Эпицентру в Харькове (Фото: ГСЧС)

Петиция на сайте Кабмина с призывом предоставить бронирование от военной службы для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 000 голосов.

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Созданную 31 мая петицию сегодня поддержали более 30 000 украинцев, теперь ее должно рассмотреть правительство.

"Работники ГСЧС осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности. А также исполнение в военное время норм международного гуманитарного права и гарантирует другие принципы осуществления гражданской защиты", отмечает инициатор документа.

1 июня нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин якобы хочет лишить часть работников ГСЧС брони. Само правительство никак не комментировало информацию.

В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании военнообязанных.

В Верховной Раде сейчас нарабатывается концепция экономического бронирования, которая позволит бизнесу бронировать работников по фиксированной ставке 20 000 грн/месяц на человека. Но готовых законопроектов об экономическом бронировании на рассмотрении Верховной Рады пока нет.

Против такого подхода выступают многие депутаты, в том числе в руководстве парламента. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко недавно сказал, что это может создать "еще одну линию раскола общества на богатых и бедных".

Пока нет закона об экономическом бронировании, эту процедуру продолжит регулировать постановление Кабинета министров.

Сейчас ее обновляют согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

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