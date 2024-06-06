Нардепи пропонують надати повну бронь працівникам ДСНС – зареєстровано законопроєкт

Днями тому до парламенту викликали главу МВС Клименка, зокрема через проблеми з бронюванням працівників ДСНС

Фото: ДСНС

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11323, який пропонує надати повне бронювання від мобілізації всім працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Ініціатор законопроєкту, нардеп від Слуги народу Георгій Мазурашу, пропонує перенести працівників ДСНС із розділу про бронювання до категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації.

На засіданні 4 червня парламент вирішив викликати до Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Два депутати від "слуг" заявили LIGA.net, що це пов'язано з "мобілізаційними проблемами", зокрема з невизначеним бронюванням працівників ДСНС.

У квітні прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних.

1 червня нардеп від Євросолідарності Гончаренко повідомив, що Кабмін нібито хоче позбавити частину працівників ДСНС броні. Сам уряд ніяк не коментував інформацію, хоча згодом Гончаренко опублікував шматок постанови Кабміну, в якій йшлося про бронювання 50% штату ДСНС. Наразі постанови на сайті уряду досі немає.

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