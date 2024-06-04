До Ради викликають міністра Клименка. Одна з причин – бронювання працівників ДСНС

Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники у парламенті

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Верховна Рада на засіданні 4 червня ухвалила рішення викликати до парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це LIGA.net підтвердили два нардепи від Слуги народу.

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"Щойно Верховна Рада ухвалила рішення викликати міністра Клименка. Зокрема одним із питань обговорення буде бронювання працівників ДСНС", – повідомив народний обранець Ігор Копитін, член оборонного комітету парламенту.

Його колега Юрій Здебський заявив, що питання щодо виклику Клименка до Ради порушив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

"Так, питання набрало необхідну кількість голосів. Тому рішення прийнято", – додав він. За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, "за" проголосували 165 нардепів із необхідних 150.

У квітні прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних.

1 червня Гончаренко повідомив, що Кабмін нібито хоче позбавити частину працівників ДСНС броні. Сам уряд ніяк не коментував інформацію.

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