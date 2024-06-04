В Раду вызывают министра Клименко. Одна из причин – бронирование работников ГСЧС

Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в парламенте

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Верховная Рада на заседании 4 июня приняла решение вызвать в парламент министра внутренних дел Игоря Клименко. Это LIGA.net подтвердили два нардепа от Слуги народа.

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"Только что Верховная Рада приняла решение вызвать министра Клименко. В частности, одним из вопросов обсуждения будет бронирование работников ГСЧС", – сообщил народный избранник Игорь Копытин, член оборонного комитета парламента.

Его коллега Юрий Здебский заявил, что вопрос о вызове Клименко в Раду поднял нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

"Да, вопрос набрал необходимое количество голосов. Поэтому решение принято", – добавил он. По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, "за" проголосовали 165 нардепов из необходимых 150.

В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных.

1 июня Гончаренко сообщил, что Кабмин якобы хочет лишить часть работников ГСЧС брони. Само правительство никак не комментировало информацию.

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