Нардепы предлагают полную бронь работникам ГСЧС – зарегистрирован законопроект

Несколько дней назад в парламент вызвали главу МВД Клименко, в частности из-за проблем с бронированием работников ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11323, который предлагает предоставить полное бронирование от мобилизации всем работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Инициатор законопроекта, нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу, предлагает перенести работников ГСЧС из раздела о бронировании в категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации.

На заседании 4 июня парламент решил вызвать в Совет министра внутренних дел Игоря Клименко. Два депутата от "слуг" заявили LIGA.net, что это связано с "мобилизационными проблемами", в частности с неопределенным бронированием работников ГСЧС.

В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных.

1 июня нардеп от Евросолидарности Гончаренко сообщил, что Кабмин якобы хочет лишить часть работников ГСЧС брони. Само правительство никак не комментировало информацию, хотя впоследствии Гончаренко опубликовал кусок постановления Кабмина, в котором говорилось о бронировании 50% штата ГСЧС. Постановления на сайте правительства до сих пор нет.

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