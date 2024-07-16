Мінстратегпром визначає статус, що дозволяє забронювати 100%, але сам не займається бронюванням

Також відомство затверджує критерії та визначає відповідність ним з боку підприємств, установ та організацій

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Міністерство стратегічної промисловості самостійно не займається бронюванням співробітників – воно встановлює критерії та визначає підприємства, які мають важливе значення для економіки або є критично важливими для економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це йдеться у роз'ясненні на сайті Кабінету міністрів.

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В уряді зауважили, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням співробітників.

Натомість міністерство затверджує критерії задля визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки.

Також Мінстратегпром визначає відповідність підприємств, установ та організацій цим критеріям.

До цього ж відомство визначає підприємство таким, що має важливе значення до національної економіки або таким, що є критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері ОПК.

У Кабміні нагадали: забронювати до 100% працівників незалежно від їхньої військово-облікової спеціальності якраз дозволяє статус критично важливого підприємства для функціонування економіки в особливий період, у сфері ОПК.

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