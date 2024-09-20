Пентагон: Мы используем каждый цент остаточных средств для помощи Украине

В Минобороны США обещают использовать все $5,8 млрд из президентской программы PDA, позволяющей поставлять Украине оружие со складов США

Пентагон (Фото: ЕРА)

В Пентагоне объявили о намерении использовать "каждый цент" для поддержки Украины до конца фискального года. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Голос Америки.

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Речь идет о $5,8 млрд из президентской программы PDA, позволяющей поставлять Украине оружие со складов США.

Согласно бюджетным правилам, Белый дом может потерять доступ к этим средствам после завершения фискального года 30 сентября, если полномочия президента не будут продлены.

"Мы намерены использовать каждый доллар и каждый цент из этих полномочий", – заявила Сингх.

7 сентября пресс-секретарь Пентагона заявила, что США "любым образом используют" средства для поддержки Украины после того, как в сентябре завершится фискальный год.

14 сентября издание The Hill писало, что администрация президента Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружений до 2025 года, чтобы сохранить деньги для Украины.

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