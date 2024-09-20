Пентагон: Ми використаємо кожен цент залишкових коштів для допомоги Україні

У Міноборони США обіцяють використати всі $5,8 млрд з президентської програми PDA, що дозволяє постачати Україні зброю зі складів США

Пентагон (Фото: ЕРА)

У Пентагоні оголосили про намір використати "кожен цент" для підтримки України до кінця фіскального року. Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

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Йдеться про $5,8 млрд з президентської програми PDA, що дозволяє постачати Україні зброю зі складів США.

Відповідно до бюджетних правил, Білий дім може втратити доступ до цих коштів після завершення фіскального року 30 вересня, якщо повноваження президента не будуть продовжені.

"Ми маємо твердий намір використати кожен долар і кожен цент з цих повноважень", – заявила Сінгх.

7 вересня речниця Пентагону заявила, що США "у будь-який спосіб використають" кошти для підтримки України після того, як у вересні завершиться фіскальний рік.

14 вересня видання The Hill писало, що адміністрація президента Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь до 2025 року, щоб зберегти гроші для України.

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